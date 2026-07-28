El legado de fósiles de un médico: colección de Lluís Ferrer i Condal, compuesta por más de 3.000 piezas

La inauguración de la exposición reunió el pasado día 11 a más de una sesentena de personas. - MUSEU DE LA CONCA DELLÀ

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El Museu de la Conca Dellà, en el Pallars Jussà, expone desde el pasado día 11 más de 3.000 fósiles que en su día coleccionó el doctor barcelonés Lluís Ferrer i Condal (1914-2011) en el marco de la muestra Lluís Ferrer i Condal, la singular història d’una col·lecció de fòssils feta per un metge rural. Su exhibición ha sido posible gracias a la donación del repertorio completo –compuesto por más de 5.500 ejemplares– que su familia concedió a la pinacoteca, a través del Geoparc Orígens.

Ferrer i Condal, que ejerció de médico rural en Salàs de Pallars a principios de los años 50 del siglo pasado y otros puntos de la geografía catalana, fue un apasionado de la paleontología. Reunió una extraordinaria colección de fósiles procedentes de yacimientos catalanes (como Gerri de la Sal, Salàs de Pallars, Vilanova de Meià, la Cerdanya, Mont-ral y Alcover, o Montjuïc), muchos de ellos recogidos personalmente por él, así como de todo el mundo, obtenidos mediante intercambios con otros aficionados o museos internacionales.

La colección presenta diversas particularidades. Por un lado, su origen, inmediatamente después de la Guerra Civil española, en un contexto en el que las ciencias naturales no contaban con ningún reconocimiento por parte de las autoridades. Su perseverancia, con visitas constantes a yacimientos cercanos a los municipios donde ejercía como médico, le permitió recuperar fósiles de gran calidad.

Por otro lado, el difuso marco legal sobre la protección del patrimonio le permitía realizar estas prospecciones, al tiempo que introdujo a investigadores internacionales (de los Museos de Historia Natural de Londres o París) en yacimientos como la Pedrera de Meià, de donde se extrajeron numerosos fósiles que acabaron en dichos museos.

Con el escaso tiempo libre del que disponía, Ferrer i Condal también encontró ocasión para llevar a cabo estudios científicos sobre algunos de los fósiles que descubrió, manteniendo una fluida correspondencia con paleontólogos de todo el mundo.

La exposición se podrá visitar en el Museu de la Conca Dellà hasta otoño y se espera que pueda viajar por ayuntamientos del Pallars, Noguera y Alt Urgell, así como en localidades donde Ferrer i Condal ejerció de médico.