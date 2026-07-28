Prohíben a H&M registrar las bolsas de su personal y revisar sus taquillas aleatoriamente

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La Audiencia Nacional ha ordenado en la cadena de ropa y complementos H&M que cese “inmediatamente” el cacheo diario de las bolsas de los empleados para evitar hurtos.

La Sala de lo Social considera que supone una invasión injustificada de la intimidad porque la empresa no ha probado la entidad de supuestas pérdidas o que se trate de una medida necesaria y proporcionada para evitarlas.

De esta manera, estima una demanda de UGT a la cual se adhirió CCOO después de quedar probado que la empresa obligaba a los trabajadores a abrir sus bolsas al personal de seguridad. También se hace una revisión de taquillas una vez al mes de forma aleatoria y regular. La empresa afirma que la medida persigue una finalidad legítima para frenar las pérdidas por hurtos por parte de los empleados.