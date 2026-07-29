El grupo valenciano Auxili, cabeza de cartel de la fiesta mayor de Guissona

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La banda de música valenciana Auxili será cabeza de cartel de la fiesta mayor de Guissona, cuya programación musical nocturna tendrá lugar los días 4, 5 y 7 de septiembre. La concejala de Fiestas del ayuntamiento, Agnès Pla, aseguró ayer que Auxili “hará vibrar al público con su estilo característico que fusiona reggae, ska y música festiva. Estamos convencidos que será uno de los grandes atractivos de las fiestas”.

Está previsto que la totalidad de los conciertos se desarrollen en la zona deportiva, delante del pabellón 1 de Octubre. Entre las otras propuestas, destaca Músics de Carrer (un tributo al grupo Txarango), La Quinta, los grupos de versiones La Cassette y The Pink Goats, y los DJ Laia Motos y Bacardit.

Paralelamente, el ayuntamiento de Guissona y la comisión de Fiestas están ultimando el resto de la programación, que se dará a conocer durante las próximas semanas. Está previsto que incluya actividades para todas las edades y gustos, como propuestas deportivas, bailes de tarde, actividades infantiles, cultura popular (como un pasacalles con el bestiari de foc, la Trobada de Gegants y la Trobada Castellera), sardanas, entre otras. Las fiestas concluirán el 8 de septiembre con un concierto y baile de tarde amenizado por la orquesta Nova Saturno.