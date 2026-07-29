Muere a los 95 años Josep Vilarasau, gran modernizador de La Caixa

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El expresidente de La Caixa Josep Vilarasau Salat, el gran modernizador de una entidad que lideró durante más de 20 años, falleció ayer a los 95 años. Vilarasau fue el responsable del proceso de transformación, informatización, expansión comercial y territorial del banco, y la persona que fichó a quien se ha convertido también en una de las figuras más relevantes de la entidad: Isidre Fainé, presidente de la Fundació La Caixa.

Hijo de una familia burguesa barcelonesa, Vilarasau (Barcelona, 1931) fue nombrado director general de La Caixa “en aquel momento Caja de Pensiones” en 1976 y asumió la presidencia de la entidad en 1999 “entonces ya Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona”, relevando a Josep Antoni Samaranch, hasta el año 2003.

Vilarasau, que luego fue presidente honorífico de La Caixa y del patronato de la Fundació la Caixa, fue también presidente durante una década (de 1989 a 1998) de Autopistas, Concesionaria Española (Acesa) y vicepresidente del grupo Repsol, cargo para el que fue nombrado en 1999 en representación de La Caixa.En 2012, Vilarasau publicó sus memorias, El extraño camino a La Caixa (RBA), en las que repasaba su larga trayectoria profesional, que es también el reflejo del último medio siglo de historia económica de España. Recibió diversos premios, como la Creu de Sant Jordi 2004.