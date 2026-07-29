La Segarra acerca oficios a los jóvenes de entre 16 y 29 anys para despertar vocaciones y facilitar la orientación laboral

Mecánica en Autotires Segarra ■ Los jóvenes pudieron familiarizarse con las distintas tareas de un taller. Además, vieron cómo quedó un coche afectado por las inundaciones de la dana. Se reutilizó lo poco salvable que quedaba y se enviará al desguace. - ALBERT JOVER SOLÉ

Publicado por ALBERT JOVER SOLÉ Creado: Actualizado:

Aunque algunos ya lo tienen claro desde pequeños, la realidad es que muchos jóvenes no saben qué hacer con su futuro laboral ni por dónde empezar. Para que conozcan distintas salidas profesionales, la Oficina Jove de la Segarra ha organizado, aprovechando las vacaciones de verano, la segunda edición del Tastet d’Oficis, una iniciativa que empezó el lunes y termina hoy miércoles. Durante estos tres días, una decena de jóvenes han conocido de primera mano tres oficios distintos: mecánico, dependiente de ropa y dependiente de fruta. Tres establecimientos de la capital de la Segarra les han abierto sus puertas para mostrarles sus principales tareas y el día a día de cada profesión.

La iniciativa nace con la voluntad de ofrecer a personas de entre 16 y 29 años un primer contacto con diferentes profesiones e itinerarios laborales. La propuesta ha sido posible gracias al trabajo conjunto de las técnicas de emancipación e inclusión juvenil y de la técnica de apoyo a la ocupación juvenil, que han impulsado una actividad centrada en la orientación y el crecimiento profesional de los jóvenes de la comarca.

En la primera jornada, se adentraron en el mundo del automóvil de la mano del Taller Autotires Segarra que, además de mostrarles de forma visual trabajos de reparación de vehículos, les ofreció una reflexión sobre el futuro del sector de la automoción. La segunda visita fue a la tienda de ropa Moda re-, de Cáritas, donde descubrieron las principales tareas de una persona dependiente de comercio, además de su actividad cotidiana. Para cerrar la edición de este año, hoy miércoles visitarán la frutería Garcia Vicent, donde conocerán de cerca el trabajo que se realiza en una frutería y una verdulería.

Además de estas visitas, el Tastet d’Oficis de la Oficina Jove de la Segarra también ha incluido contenidos prácticos sobre distintos modelos de currículum, cómo actuar en diversas situaciones laborales, qué canales utilizar para buscar trabajo y una simulación de entrevista de empleo.

Los jóvenes han valorado positivamente la iniciativa, que les ha permitido acercarse al mundo laboral, conocer oficios de cerca y descubrir opciones profesionales que quizá no se habían planteado. La actividad también les ha servido para resolver dudas y hacerse una idea más clara de cómo es el día a día en varios sectores.