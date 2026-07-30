Eclipse multitudinario... y seguro: El ayuntamiento aplicará un dispositivo especial para garantizar la seguridad y la movilidad del 12 de agosto

Publicado por ABRIL CORTÉS Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida desplegará un dispositivo especial con cerca de 200 efectivos entre policías, vigilantes, sanitarios y voluntarios para garantizar la seguridad en la jornada histórica del 12 de agosto, la del eclipse total de sol, que atraerá a la ciudad a miles de personas. Cabe recordar que las más de 11.500 entradas gratuitas para ver el eclipse en Mangraners y en la Seu Vella se agotaron.

La 3a teniente de alcaldía, Cristina Morón; la concejala de Cultura, Promoción de la Ciudad y Consumo, Pilar Bosch; y el intendente de la Guardia Urbana, Josep Mallada; detallaron los preparativos para una jornada que atraerá a miles de personas a la ciudad.

Morón informó que la concejalía de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Civismo ha preparado un dispositivo para garantizar la seguridad y una movilidad ordenada en el que trabajarán hasta 200 efectivos. El operativo constará de tres ámbitos de actuación: el cierre de los accesos en transporte privado a la Seu Vella, a donde se podrá acceder solo en autobús o caminando; la regulación de los accesos a Mangraners, donde habrá un parking con capacidad para 4.000 vehículos, con 25 plazas reservadas a personas de movilidad reducida; y por último, restricciones dentro de la ciudad. También avanzó que reforzarán la seguridad en los barrios y zonas residenciales. Finalmente, hizo un llamamiento al uso del transporte público y al civismo y pidió que “en caso de acumulaciones o incidencias se mantenga la tranquilidad”.

Por su parte, Bosch apuntó que los hoteles están completos para los días 11 y 12, cuando la ocupación habitual en estas fechas es del 20%.

También explicaron que se esperan numerosos visitantes de Girona y Barcelona y, en función de la meteorología, también de Tarragona.

Repartirán más de 26.000 gafas entre los asistentes Para garantizar la seguridad, el ayuntamiento repartirá un total de 26.000 gafas homologadas entre asistentes, trabajadores de la organización, voluntarios, servicios de emergencia y colaboradores. Bosch insistió en que es imprescindible que las gafas sean homologadas y solo se pueden dejar de usar durante la fase total del eclipse que dura unos 25 segundos, aunque advirtió de que “la retina no avisa” y puede estar quemándose sin padecer dolor. También hizo un llamamiento a aquellos que lo vean desde otros sitios a que las compren en la farmacia.