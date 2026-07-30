ASTRONOMÍA
Eclipse multitudinario... y seguro: El ayuntamiento aplicará un dispositivo especial para garantizar la seguridad y la movilidad del 12 de agosto
Casi 200 policías y vigilantes en un dispositivo que incluirá cortes de tráfico y restricción de accesos el día 12 de agosto. Mangraners y Seu Vella, espacios ya llenos para ver el fenómeno
El ayuntamiento de Lleida desplegará un dispositivo especial con cerca de 200 efectivos entre policías, vigilantes, sanitarios y voluntarios para garantizar la seguridad en la jornada histórica del 12 de agosto, la del eclipse total de sol, que atraerá a la ciudad a miles de personas. Cabe recordar que las más de 11.500 entradas gratuitas para ver el eclipse en Mangraners y en la Seu Vella se agotaron.
La 3a teniente de alcaldía, Cristina Morón; la concejala de Cultura, Promoción de la Ciudad y Consumo, Pilar Bosch; y el intendente de la Guardia Urbana, Josep Mallada; detallaron los preparativos para una jornada que atraerá a miles de personas a la ciudad.
Morón informó que la concejalía de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Civismo ha preparado un dispositivo para garantizar la seguridad y una movilidad ordenada en el que trabajarán hasta 200 efectivos. El operativo constará de tres ámbitos de actuación: el cierre de los accesos en transporte privado a la Seu Vella, a donde se podrá acceder solo en autobús o caminando; la regulación de los accesos a Mangraners, donde habrá un parking con capacidad para 4.000 vehículos, con 25 plazas reservadas a personas de movilidad reducida; y por último, restricciones dentro de la ciudad. También avanzó que reforzarán la seguridad en los barrios y zonas residenciales. Finalmente, hizo un llamamiento al uso del transporte público y al civismo y pidió que “en caso de acumulaciones o incidencias se mantenga la tranquilidad”.
Por su parte, Bosch apuntó que los hoteles están completos para los días 11 y 12, cuando la ocupación habitual en estas fechas es del 20%.
También explicaron que se esperan numerosos visitantes de Girona y Barcelona y, en función de la meteorología, también de Tarragona.