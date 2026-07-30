Lleida tiene el laberinto de paja más grande de Catalunya: de 1.300 balas, gratuito y con un 'escape room' nocturno

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El pequeño núcleo de Pavia, en Talavera, acoge por segundo verano consecutivo el laberinto de paja de La Nostra Mel. Tras el éxito del año pasado, que reunió a unos 5.000 visitantes, la iniciativa vuelve con nuevas actividades y el mismo objetivo: ofrecer una experiencia divertida mientras da valor a la producción agrícola y acerca el mundo de la apicultura.

Jan Clarià explica que el proyecto nació el verano pasado porque las balas de paja tenían un precio muy bajo. “Como negocio familiar dedicado al cultivo de cereales y a la apicultura, queríamos dar una segunda vida a la paja y, al mismo tiempo, dar a conocer nuestra marca de miel”, señala.

Con unas 1.300 balas de paja, se ha consolidado como el laberinto de paja más grande de Catalunya, que permanece abierto del 10 de julio al 31 de agosto, todos los viernes, sábados y domingos. El acceso es gratuito de 18.00 a 21.00 horas, mientras que de momento cuatro viernes, de 21.00 a 24.00 horas, se celebra el escape room nocturno, con un precio de 10 euros.

Este verano, la organización ha reforzado la experiencia con un equipo de unas ocho personas encargado de dinamizar el espacio. Entre las principales novedades, la zona chill out se ha completado con una degustación tapas elaboradas con miel, una propuesta pensada para reivindicar este producto más allá de su consumo tradicional.

Otra de las apuestas es el escape room nocturno, en el que los participantes recorren el laberinto únicamente con linternas para resolver un misterio. Además, todos los visitantes que consiguen encontrar la salida del laberinto pueden hacer girar una ruleta con la que optan a ganar productos de forma gratuita.