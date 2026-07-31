Se han encontrado unas gafas delante de la Barbería Khalid Lleida, ubicada en Balàfia
Les guardan en el local para devolverlas a su propietario. "Si alguien las está buscando o conoce a su propietario, las puede pasar a recoger en la barbería", notifican desde el establecimiento
La Barbería Khalid Lleida, en el barrio de Balàfia en Lleida, alerta que se han encontrado unas gafas en la calle, delante del local. El propietario apunta que mientras un señor pasaba por delante su local, le han caído las gafas y que "si alguien las está buscando o conoce a su propietario, las puede pasar a recoger en la barbería".