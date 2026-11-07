Arrels, galardonado con el Premi Arç

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El Esbart Arrels recibió ayer uno de los Premis Antoni Carné, entregados en el Parlament de Catalunya en reconocimiento a las personas y entidades que promueven la cultura popular catalana. La formación leridana fue galardonada con el Premi Arç a la Activitat por la organización del Festival d’Arrel. Jordi Sebastià, de Lleida Televisió, y Xavier Ramon, representante del Esbart Arrels, recogieron el galardón durante una ceremonia que contó con la presencia del presidente del Parlament, Josep Rull, y la consellera de Cultura, Sònia Hernández.