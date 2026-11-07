SEGRE

Arrels, galardonado con el Premi Arç

Los organizadores del Festival d’Arrel recogieron el galardón en el Parlament.

Los organizadores del Festival d’Arrel recogieron el galardón en el Parlament.

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

El Esbart Arrels recibió ayer uno de los Premis Antoni Carné, entregados en el Parlament de Catalunya en reconocimiento a las personas y entidades que promueven la cultura popular catalana. La formación leridana fue galardonada con el Premi Arç a la Activitat por la organización del Festival d’Arrel. Jordi Sebastià, de Lleida Televisió, y Xavier Ramon, representante del Esbart Arrels, recogieron el galardón durante una ceremonia que contó con la presencia del presidente del Parlament, Josep Rull, y la consellera de Cultura, Sònia Hernández.

El més llegit

tracking