El Cor Stabat Mater de Mollerussa recupera cantos populares de fiesta y trabajo en el campo

El Cor Stabat Mater de Mollerussa comenzó el pasado mes de mayo una labor de recuperación y difusión del legado de la canción popular de ámbitos como la fiesta, la taberna y el mundo del trabajo en el campo, que habitualmente se transmitían de forma oral. Este proyecto se centró principalmente en la canción popular del Pla de Urgell y, por extensió, de otros puntos de Ponent, a partir del trabajo de investigación Cançons dels avis del Pla d’Urgell, elaborado en 2004 por Arnau Vilaró en el instituto La Serra de Mollerussa. La coral ha convertido este proyecto en la propuesta Cançons de festa i feina, en la que ha recuperado y transcrito diversos cantos populares para darles una forma y arreglo para coro de voces mixtas, así como una instrumentación diversa que lo acompañe, a cargo de músicos leridanos como Bernat Giribet, Heura Gaya y Rafael Moreno. El resultado podrá escucharse hoy sábado (18.00 h) en un recital en el Aula Magna del Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida y mañana domingo (18.30 h) en el Teatre Ateneu de Tàrrega. El Cor Stabat Mater también tiene previsto ofrecer este programa el próximo 22 de noviembre (18.00 h) en el Centre Cívic de La Granadella. La coral, dirigida por Dolors Ricart, estará acompañada por Núria García al violín, Miquel Hortigüela a la guitarra y Miquel Àngel Foner a la percusión. El repertorio incluye canciones como A la vora del camí (tradicional infantil ligada a juegos de grupo y de corro), El vellet (canción de trabajo rural), Cançó de pandero de Lleret (tradicional del Pirineo), o Els tres Segadors (que derivó en el actual himno de Catalunya).