El periodista Carles Porta: “Nos falta sentido crítico”

Publicado por COLAU OBRADOR LLINÀS Creado: Actualizado:

La Càtedra d'Innovació Social de la Universitat de Lleida celebró ayer la Jornada INNSOC 2026, titulada Del rumor a la realitat: compromís social davant la desinformació. El acto reunió a periodistas, entidades sociales y miembros de la comunidad universitaria para reflexionar sobre cómo afecta la desinformación o cómo se reciben las noticias ahora mismo.

Alfredo Casares, fundador y director del Instituto de Periodismo Constructivo, fue el encargado de abrir la jornada. Explicó que la manera de recibir noticias negativas afecta directamente en el bienestar emocional de las personas. Destacó que, según un estudio de la Universitat Pompeu Fabra, el 60% de los jóvenes del país no consume información. No por falta de capacidad para comprender las noticias, sino por el “desgaste emocional” que les generan y la saturación por recibir demasiada información difícil de asimilar.

Carles Porta, famoso creador de la serie Crims, cerró la jornada con una ponencia titulada Informació i confiança, en la que fue muy crítico con el periodismo actual. Explicó que la confianza es clave para hacer que la gente se informe bien y que cada periodista es responsable de que la información que da se reciba de forma clara y lo más objetiva posible. Pese a decir que las redes sociales han ayudado a la propagación de las fake news, los principales culpables son los consumidores de ese tipo de contenido, acusando a los creadores y espectadores de ser “poco críticos”.

La jornada también contó con la mesa redonda Alçant la veu contra els discursos d’odi, moderara por Alba Palomares, profesora de Psicología de la UdL. Participaron miembros de Unim Cultures, Fundación Jericó y Aremi.