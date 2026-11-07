Hallan en Areny un anfibio que vivió con dinosaurios

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Un conjunto de diminutos fósiles encontrados hace casi tres décadas en Areny, en la Ribagorza oscense, ha permitido identificar una nueva especie de anfibio que habitó la Península Ibérica hace unos 66 millones de años, poco antes del impacto del asteroide que provocó la extinción de los dinosaurios no avianos. La especie hallada, denominada Synorerpeton ribagorzana, ha sido descrita por un equipo internacional. Los fósiles proceden del yacimiento de Blasi y comprenden más de 80 restos óseos, entre ellos fragmentos craneales, vértebras y otros elementos. Parte del material ya había sido estudiado, pero hasta ahora no había suficientes evidencias para identificarlo como una especie diferente.