La historia de la Casa de la Maternitat de Lleida, segundo premio Elvira Godàs Vila

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El Aula Magna del IEI acogió ayer la presentación del libro Dones, infància i beneficiència a la Casa de Maternitat de Lleida (1914-1944), de Míriam Roma, obra ganadora de la segunda edición del Premi Elvira Godàs Vila, convocado por la diputación de Lleida. El acto, conducido por la archivera Teresa Ibars, estuvo presidido por el presidente de la Diputación, Joan Talarn, y contó con las intervenciones de la autora y del profesor de la UdL Manel López.

Talarn puso en valor el premio, que “impulsa la investigación, preserva la memoria y contribuye a construir una historia más completa y más inclusiva”. Entretanto, Roma destacó que le ha permitido “visibilizar a estos colectivos más vulnerables”, como las mujeres y los niños que pasaron por la Casa de Maternitat de Lleida, así como a las mujeres que trabajaban. Sobre el libro, remarcó que quiere que la ciudadanía conozca “la cantidad de historias que hay” y que recuerde, cuando pase por delante del edificio, que forman parte de la historia local de Lleida. La obra recupera la historia de la institución y analiza el papel que tuvo en la atención durante las primeras décadas del siglo XX. Asimismo, permite profundizar en el conocimiento de las prácticas de beneficencia y asistencia social de la época.