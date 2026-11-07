Videojuegos y lanzamiento de discos duros en la Lan Party de Mollerussa

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Desde videojuegos clásicos y simuladores de conducción hasta competiciones de deportes electrónicos y un peculiar lanzamiento de discos duros. La Mollerussa Lan Party celebra su 19 edición y supera los 500 inscritos, procedentes de distintos puntos de Catalunya y de comunidades como el País Vasco, Madrid, Galicia, Andalucía o Murcia. Además, la cita espera recibir hasta el domingo a más de un millar de visitantes en las actividades gratuitas abiertas al público. Ayer, más del 70% de los participantes ya se habían instalado en el recinto ferial.

Entre los asistentes más veteranos se encuentra Jordi, de Soses, conocido como RIP, que lleva unos dieciocho años participando en la Lan Party. Forma parte de un grupo de entre 30 y 40 aficionados que aprovechan cada edición para reencontrarse. Una de las actividades que impulsa es el lanzamiento de discos duros, una propuesta para romper con las largas jornadas frente a las pantallas. «Se trata de salir, estirar un poco las piernas y reírnos», explica. El presidente de Fira de Mollerussa y alcalde, Marc Solsona, destacó que la cita se mantiene como la mayor de Catalunya y una de las tres principales de España.

Una de las novedades es el Tecnocampus, que reúne a nueve adolescentes de entre 12 y 16 años que combinan videojuegos con formación en programación y modelado 3D, además de acampar en el recinto bajo supervisión. Noé Bosch, de Gamesports Electrònics, explica que la iniciativa busca acercar la experiencia a los más jóvenes para que puedan regresar por su cuenta cuando sean mayores.

La programación incluye también simuladores de rally y Fórmula 1, y juegos como Mario Kart o Just Dance. Hoy sábado se disputarán las finales catalanas de League of Legends, con los cuatro mejores equipos de la competición. Las semifinales comenzarán a las diez de la mañana y la gran final se celebrará de cinco a nueve de la noche, con narraciones en catalán.