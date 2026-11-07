El violinista Ara Malikian lleva su virtuosismo a la Llotja con ‘Intruso’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El violinista Ara Malikian actuó ayer en el Teatre de la Llotja con Intruso, su nueva gira internacional. El músico de origen armenio y nacido en Líbano presentó un espectáculo que explora su identidad multicultural y el sentimiento de no pertenecer a ningún lugar. A través de su violín, Malikian combina música clásica con influencias del jazz, el flamenco y el tango, en una propuesta que mezcla virtuosismo, emoción y una particular puesta en escena.