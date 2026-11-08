La enseñanza dialoga con el arte en una jornada que reivindica la colaboración entre centros educativos y entidades culturales

Publicado por Ignasi Gómez Cabrera Lleida Creado: Actualizado:

La cultura, especialmente a través de las entidades y los equipamientos que la divulgan, ha sido una herramienta capaz de favorecer la creatividad, la inclusión y la motivación del alumnado leridano y de generar vínculos entre los centros educativos de Ponent y su entorno en los últimos cursos académicos. Esta fue una de las principales reflexiones de la primera Jornada Arts i Educació – Terres de Lleida, que se celebró ayer en el Espai Orfeó de la capital del Segrià con el objetivo de reforzar el diálogo entre el mundo cultural y el educativo.

El encuentro fue coorganizado por la Fundació Orfeó Lleidatà y la Generalitat. Reunió a una cincuentena de personas, entre ellas docentes, artistas y profesionales del sector, que reflexionaron sobre el papel de las artes en el aprendizaje. Se ofrecieron dos mesas redondas, una de las cuales fue Cultura y educació: experiències en acció, que presentó tres iniciativas de colaboración entre entidades culturales y centros educativos leridanos: Tombs Creatius con la ZER Riu Corb, la Fundació Orfeó Lleidatà con el Institut Escola Torre Queralt y el Museu de Lleida con el Institut La Serra de Mollerussa.

El proyecto de Tombs Creatius, una compañía de artes de calle, y la ZER Riu Corb, que agrupa escuelas del Urgell, consistió en la creación colectiva de instalaciones participativas, como juegos. “Al principio, los alumnos estaban un poco bloqueados, pero en cada sesión proponían más ideas y al final nos quedábamos cortos de tiempo”, señalaron representantes de la iniciativa. Uno de los aspectos que más se apreció fue la libertad creativa del alumnado. “Niños que no destacaban en las materias escolares más comúnmente valoradas, tenían los ojos brillantes mientras explicaban sus creaciones”, afirmaron desde la ZER.

La colaboración entre la Fundació Orfeó Lleidatà y el Institut Escola Torre Queralt, en el barrio del Secà de Sant Pere, puso el acento en la música como herramienta educativa y comunitaria. El proyecto ha permitido que alumnos sin conocimientos musicales hayan aprendido a tocar diferentes instrumentos; además de mejorar el equipamiento musical del centro e impulsar iniciativas que han acabado trascendiendo el ámbito escolar, como el festival Secà Jove Music Fest. La iniciativa también ha contribuido a mejorar la motivación de los alumnos. “Hay alumnos que académicamente tienen dificultades, pero se les enseñó a tocar la batería y no han fallado nunca”, dijeron desde el centro, señalando que el absentismo en las clases de música había disminuido notablemente.

La tercera experiencia conectó el Museu de Lleida con el Institut La Serra de Mollerussa a través del proyecto Escoles Amigues del Museu de Lleida, con la propuesta Mascançà. Escac a la frontera. “Si la gente no viene al museo, el museo irá a buscarla”, explicaron los responsables del proyecto, que destacaron el papel de los objetos de la colección permanente como punto de partida para desarrollar actividades vinculadas a distintas materias. Una de las iniciativas utilizó los escacs d’Àger como elemento activador para trabajar el patrimonio medieval, con una mirada centrada en el Pla d’Urgell.

La jornada, enmarcada en la celebración de los 25 años de proyectos sociales de la Fundació Orfeó Lleidatà, también ofreció la mesa redonda Arts i educació: un diàleg necessari, con la participación de Ester Bonal, presidenta de l’Acadèmia Catalana de la Música, y Lluís Vallvé, profesor de educación visual y plástica. La propuesta se completó con un taller de percusión corporal conducido por el músico y profesor Josep Maria López.