Navidad con sabor a solidaridad gracias a dos iniciativas sociales en Tàrrega

La Navidad vuelve a unir gastronomía y compromiso social en Tàrrega. Dos iniciativas, Oh!mylot y Quàlia, apuestan por el producto de proximidad y la inclusión con propuestas que van más allá del consumo y que buscan generar oportunidades laborales y apoyar a los colectivos vulnerables.

La iniciativa Oh!mylot, impulsada por Alba, L’Olivera y Casa Dalmases, prevé superar los 20.000 lotes esta campaña, con la colaboración de más de 300 empresas. Como novedad, se ha incorporado un producto de L’Obradora de Manresa y se mantiene el compromiso con el producto social y de proximidad. La responsable de Oh!mylot, Laia Recasens, explicó que “la mayoría de los lotes están confeccionados únicamente con productos elaborados por entidades sociales o por pequeños proyectos de proximidad del territorio”. La campaña de Navidad emplea a 12 personas y busca generar el máximo de puestos de trabajo directos e indirectos.

Por su parte, la cooperativa Quàlia presentó ayer la séptima edición de su calendario de adviento, que este año incorpora los cubanitos del obrador El Rosal. La caja conserva 24 cubos, pero en un formato más alargado y una ilustración de Local Studio, de Guissona. El dinero recaudado se destina a financiar el apoyo a niños y niñas con discapacidad en casals, colonias, comedores escolares y actividades extraescolares. El coordinador de proyectos de Quàlia, Toni Domingo, explicó que uno de los objetivos es “poder aumentar las ratios de las diferentes actividades con más monitoreo”. El montaje también genera oportunidades laborales para personas vulnerables.