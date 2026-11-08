Presentan Lo Repic, el peluche de La Seu Vella

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La Seu Vella acogió ayer la presentación de Lo Repic, un peluche interactivo dedicado al emblemático monumento de Lleida. La creación, obra de la artista leridana Montse Forns, está pensada para acompañar a los niños desde el nacimiento y acercarlos a la historia del faro de la ciudad de una manera lúdica y original. La propuesta incluye un código QR que permite escuchar un cuento sobre el monumento, narrado por el propio personaje, y un mapa con ocho pistas para descubrir sus rincones más icónicos en familia. La presentación atrajo hasta la Seu Vella desde autoridades hasta familias con sus niños, que al acabar la presentación aprovecharon para fotografiarse con Lo Repic, que mide unos 20 cm y dispone de largos brazos. Su lanzamiento oficial al mercado está previsto para finales de noviembre.