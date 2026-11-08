Tàrrega acoge un concierto de la gira de El Petit de Cal Eril

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El Teatre Ateneu de Tàrrega acogió el viernes la actuación de El Petit de Cal Eril en uno de los últimos conciertos de la gira de presentación de Eril, Eril, Eril. La formación liderada por el guisonense Joan Pons ofreció un repertorio con temas del último álbum, así como algunos de los éxitos de su discografía, prescindiendo de los sintetizadores que marcaron su sonido en etapas anteriores. El recital formaba parte de la Temporada d’Arts en Viu de Tàrrega.