Expertos de Tesla, este sábado en Lleida: coches autónomos, robótica y humanoides

Dos directivos de Tesla Espanya participarán este sábado 14 de noviembre a Lleida en una charla sobre robótica y automatización organizada por la Cátedra Saltó, Robótica y Sociedad de la Universidad de Lleida (UdL). El acto tendrá lugar en el Auditorio del Centro de Culturas y Cooperación Transfronteriza, en el campus de Cappont, y será de entrada libre y gratuita para toda la ciudadanía.

La jornada quiere analizar cómo la automatización transformará la vida cotidiana en un futuro próximo. Los ponentes repasarán los avances en inteligencia artificial, control de sistemas automáticos y visión por computación, unas tecnologías que se aplican desde el Autopiloto de los vehículos hasta los nuevos desarrollos de robots humanoides. Según la organización, estos cambios afectan tanto a la movilidad como a los entornos urbanos.

Expertos de Tesla España hablará de robótica en la UdL el 14 de noviembre

Los ponentes de Tesla Espanya

La charla contará con dos voces de la compañía. Por una parte, Ignacio Mata, Service Leader de Tesla Espanya, que dirige las operaciones de servicio a todo el Estado. Mata supervisa los Service Centers, la red de Mobile Service, el rendimiento operativo general y la optimización de la experiencia de cliente.

De la otra, Ferran Guiu, Area Sales Manager North, responsable de la estrategia y de las operaciones de ventas en la mitad norte del país. Guiu lidera la expansión de la red de tiendas y el equipo comercial de la marca.

Mesa redonda con el público

Después de las ponencias, se abrirá una mesa redonda participativa en que los asistentes podrán plantear dudas e intercambiar reflexiones directamente con los ponentes. El debate también abordará los retos éticos de la transición tecnológica. Con esta propuesta, la Cátedra Saltó afianza su compromiso de acercar la tecnología de vanguardia al territorio.