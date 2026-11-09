Una cincuentena de personas recorrieron la ruta que Robert Capa hizo en las cercanías de Aitona, el 7 de noviembre de 1938, para retratar un episodio bélico de la Guerra Civil. Lo hicieron en el marco

de una recreación histórica, representada por una treintena de miembros del grupo XV Brigada Mixta y otras agrupaciones, que recordó la ofensiva republicana acontecida en la zona de Serrabrisa hace 88 años, así como el trabajo documental del célebre fotógrafo. (más información).

Recreación de la ruta que Robert Capa hizo en los alrededores de Aitona, el 7 de noviembre de 1938, para retratar un episodio bélico de la Guerra Civil.Pau Pascual Prat Recreación de la ruta que Robert Capa hizo en los alrededores de Aitona, el 7 de noviembre de 1938, para retratar un episodio bélico de la Guerra Civil.

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Recreación de la ruta que Robert Capa hizo en los alrededores de Aitona, el 7 de noviembre de 1938, para retratar un episodio bélico de la Guerra Civil.Pau Pascual Prat Recreación de la ruta que Robert Capa hizo en los alrededores de Aitona, el 7 de noviembre de 1938, para retratar un episodio bélico de la Guerra Civil.

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