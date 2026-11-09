Miles de pasos por solidaridad

La Llotja de Lleida fue el epicentro de la actividad, y acogió tanto la salida como la llegada de los itinerarios, así como actividades diversas. - PAU PASCUAL PRAT

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La 14 edición de Lleida Mou-te Contra el Càncer, una de las citas solidarias más emblemáticas de la ciudad, reunió ayer a más de 1.400 personas de todas las edades. Los participantes en el evento, organizado por la Associació Contra el Càncer en Lleida, recorrieron varios kilómetros con un objetivo común: promover hábitos de vida saludables y sumar esfuerzos en la lucha contra esta enfermedad.

La caminata ofreció dos itinerarios, de 5 y 10 kilómetros, con salida y llegada en la plaza de La Llotja. Ambos recorridos compartieron buena parte del trazado y pasaron por el centro de BTT de Pardinyes, el río Segre y la pasarela de Maristas, una de las novedades de esta edición. El circuito de 10 kilómetros también incluyó el paso por la canalización, las compuertas y el Camí de Granyena, además de un recorrido por el interior del parque de la Mitjana hasta la avenida Pearson.

Además de la caminata, la plaza de La Llotja acogió diversas propuestas para todas las edades, como sesiones de zumba y otras actividades dirigidas, talleres de salud y puntos de información sobre prevención y hábitos saludables, dinamizados por las diferentes entidades y clubes deportivos de la ciudad. El cantautor leridano Pau Culleré puso la banda sonora al evento interpretando la canción Caminem junts. Esta edición contó con la participación de veinte entidades deportivas leridanas y el apoyo de una decena de patrocinadores con el propósito de fomentar la salud.