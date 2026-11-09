Tras la mirada de Robert Capa: Aitona recrea el episodio de la Guerra Civil ocurrido en el municipio en el año 1938

Publicado por Ignasi Gómez Cabrera Lleida Creado: Actualizado:

Una cincuentena de personas recorrieron ayer la ruta que Robert Capa hizo en las cercanías de Aitona, el 7 de noviembre de 1938, para retratar un episodio bélico de la Guerra Civil. Lo hicieron en el marco de una recreación histórica, representada por una treintena de miembros del grupo XV Brigada Mixta y otras agrupaciones, que recordó la ofensiva republicana acontecida en la zona de Serrabrisa hace 88 años, así como el trabajo documental del célebre fotógrafo.

Rodeados de soldados republicanos y entre los sonidos de balas y proyectiles, algunos de los asistentes también quisieron convertirse en fotoperiodistas por un día, y móvil o cámara en mano emularon durante la representación las imágenes que capturó Capa, las cuales eran visibles en plafones distribuidos a lo largo del trayecto y también fueron recreadas por los figurantes. “Capa capturó aquí unas 200 fotografías y, como mínimo, una cuarta parte de estas todavía pueden recrearse actualmente, ya que el paisaje apenas ha cambiado”, dijo el historiador Joan Ramon González, que guió al público.

La recreación, que puso fin a las V Jornadas Robert Capa de Aitona, representó a diversos personajes vinculados al conflicto bélico, como el mismo fotógrafo y, simbólicamente, su compañera, Gerda Taro. También recuperó la voz de los protagonistas de la Guerra con la lectura de una carta escrita por un soldado. “Me gustaría que viniera más gente joven a estas actividades, porque es importante que también conozcamos una historia que tenemos muy cerca, pero que a veces sentimos muy lejos”, dijo Eva Martín, una de las jóvenes que ayer completó la ruta.

La jornada concluyó con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil y las de otros conflictos bélicos.