Los Mossos vinculan al acusado de asesinar a un taxista con un cuchillo de una empresa cárnica y una pisada

Un agente judicial muestra el cuchillo con que apuñalaron al taxista durante el judicia en la Audiencia de LleidaACN

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Los Mossos d'Esquadra creen que el presunto asesino de un taxista en Lleida en abril del 2022 quería robarle, pero que el intento de atraco "se le fue de las manos" y acabó matándolo a cuchilladas en una calle oscura y solitaria del barrio de la Bordeta. Esta es la principal hipótesis policial sobre el móvil del crimen, que no se ha podido confirmar, según ha explicado este lunes al juicio en la Audiencia de Lleida el subinspector que dirigió la investigación.

El posible móvil del crimen

El subinspector ha explicado ante el jurado popular que la hipótesis más plausible es la de un "posible atraco" que acabó mal. Sin embargo, ha apuntado que no han podido acreditar que hubiera un robo con violencia, ya que la cartera del taxista continuaba dentro del vehículo y no echaron de menos nada de valor.

La reconstrucción policial concluyó que el trayecto del taxi se interrumpió repentinamente, dado que el vehículo quedó en medio de la calle, con una puerta abierta, las luces encendidas y el taxímetro en marcha.

El responsable de la investigación también ha detallado que obtuvieron imágenes del sospechoso subiendo al taxi en la parada de la avenida de Blondel y durante la huida posterior a la agresión. Según el subinspector, las características físicas de la persona grabada eran compatibles con las del acusado, aunque no hay testigos presenciales del crimen.

ADN y una pisada

El análisis genético del cuchillo permitió identificar sangre de la víctima en la hoja, de 14 centímetros, y un perfil masculino en el mango que los investigadores no pudieron identificar inicialmente. El perfil obtenido coincidió con el de una muestra de ADN del acusado que los mossos habían recogido de un escupitajo en la calle.

Otro indicio clave de la investigación fue una pisada de calzado encontrada dentro del taxi, que los Mossos consideran compatible con un movimiento repentino del pasajero desde el asiento de atrás hacia la parte delantera y con una agresión en el conductor. Los Mossos determinaron que correspondía a una zapatilla Nike falsificada y localizaron fotografías del acusado en las redes sociales en que aparecía con unas zapatillas de esta marca de un modelo compatible con la pisada.