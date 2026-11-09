Pistoletazo de salida al nuevo curso festivo de Moros y Cristianos

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La Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida celebró ayer en la Seu Vella el Mig Any Fester, el acto solemne que escenifica el relevo de los cargos y de las capitanías de las comparsas. En el bando moro, la capitanía pasó a los Musa, con el Caïd Albert Masagué y la Raia Maica Artero. En el bando cristiano, la capitanía recayó en los Urgellencs, con el Conde Xavier Ramon y el Abanderado Gabriel Ramon. La música volvió a tener un papel destacado con la participación de Ilerband, la banda de calle de Lleida integrada dentro de la Banda Municipal de la Ciudad de Lleida y dirigida por Adrià Urrea. La Festa de Moros i Cristians es una actividad cuyos orígenes se remontan al año 1150, año del que datan unos documentos que hablan de la celebración de unas fiestas de esta índole, con motivo de los festejos por la boda entre Petronila de Aragón y Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona.