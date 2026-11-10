Más de 200 variedades de setas leridanas llenan el patio del IEI

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El patio del IEI acoge desde ayer lunes una muestra que reúne más de 200 especies de setas recogidas durante el pasado fin de semana en diferentes puntos del territorio leridano, concretamente del Prepirineo. La inauguración de la XXXVI Exposició de Bolets de Tardor de les Terres de Lleida, que se podrá visitar hasta mañana miércoles, contó con la presencia del director del IEI, Andreu Vàzquez, y del miembro de la Sección de Micología de la institución Josep Labraña, quienes subrayaron la consolidación de esta iniciativa como “una de las citas tradicionales y más esperadas del IEI”. Vàzquez explicó que las condiciones climáticas de este año han obligado a retrasar tanto la recogida de ejemplares como la celebración de la exposición, que habitualmente tiene lugar a finales de octubre. Por su parte, Labraña señaló que “aunque se han conseguido reunir más de 200 variedades, nos hemos sorprendido por la ausencia de algunos ejemplares habituales, como el camagroc, el fredolic allanegat o las colmenillas de primavera, que en otras temporadas también habían encontrado durante el otoño”, afirmó. No obstante, precisó que esta ausencia no significa necesariamente que estas especies hayan desaparecido, sino que podrían haber modificado sus periodos de crecimiento. Entre los ejemplares que sí forman parte de la muestra destaca el hígado de vaca (Fistulina hepatica), una especie poco frecuente que crece en los castaños. También pueden contemplarse variedades comestibles como el boletus y el huevo de rey. Cada ejemplar está acompañado de una ficha informativa que permite identificarlo, ya sea comestible, sin valor culinario o tóxico. Además, la exposición incorpora un espacio dedicado a los residuos encontrados en los bosques durante las salidas de recogida de setas, un apartado que pretende concienciar sobre la importancia de mantener limpios los espacios naturales.

La muestra es el resultado del trabajo de los miembros de la Sección de Micología del IEI, que durante el fin de semana han recorrido diferentes parajes para recoger y clasificar los ejemplares. Una tarea que, según Labraña, “supone una auténtica carrera contra reloj”. La jornada inaugural también contó con una conferencia en el IEI titulada La bellesa dels bolets, a cargo del fotógrafo Àlex Alonso Puente, especializado en fotografía macro y micológica.