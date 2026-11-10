SEGRE
vaga general

Unes 4.000 persones a la manifestació unitària de la vaga general a Lleida, segons la Urbana 

Balaguer despide cinco días de Festa Major

Autoridades y representantes institucionales, ayer junto a los Gegants de Balaguer. - AJUNTAMENT DE BALAGUER

Autoridades y representantes institucionales, ayer junto a los Gegants de Balaguer. - AJUNTAMENT DE BALAGUER

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

Balaguer puso ayer el punto final a cinco días de Festa Major del Sant Crist. Los actos comenzaron con la representación de la llegada del Sant Crist, seguida de la misa solemne presidida por el obispo del Urgell. La celebración continuó con el recorrido de las autoridades y los Gegants de Balaguer hasta la plaza del Mercadal, donde tuvieron lugar el Ball de la Galop, el de la Harpia y una sesión de sardanas. La Orquestra Selvatana cerró la fiesta con un baile popular.

El més llegit

tracking