Balaguer despide cinco días de Festa Major

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Balaguer puso ayer el punto final a cinco días de Festa Major del Sant Crist. Los actos comenzaron con la representación de la llegada del Sant Crist, seguida de la misa solemne presidida por el obispo del Urgell. La celebración continuó con el recorrido de las autoridades y los Gegants de Balaguer hasta la plaza del Mercadal, donde tuvieron lugar el Ball de la Galop, el de la Harpia y una sesión de sardanas. La Orquestra Selvatana cerró la fiesta con un baile popular.