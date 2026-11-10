De igual a igual en salud mental

La Gestió de Serveis Sanitaris, Intress y la Fundació Aspros impulsan de forma conjunta el proyecto de formación de apoyo entre iguales, una iniciativa pionera en las comarcas leridanas, para formar a personas que han pasado por un problema de salud mental para que acompañen a otras que se encuentran ahora mismo en esta situación. El programa formativo, que consta de 40 horas, combina contenidos teóricos y prácticos sobre apoyo emocional, escucha activa, ética, confidencialidad y lucha contra el estigma. Las sesiones teóricas se llevan a cabo en la Fundació Aspros mientras que las prácticas se hacen en diferentes recursos de las tres entidades. El objetivo es capacitar a personas con experiencia vivida en salud mental para que puedan acompañar a otras personas en sus procesos de recuperación, promoviendo la autoestima, el apoyo mutuo y reforzando la colaboración entre los ámbitos sociales y sanitarios. La formación comenzó el pasado 14 de octubre y cuenta con once participantes.

Carme Serret, coordinadora del Servicio de Rehabilitación Comunitaria de Lleida, explica a SEGRE que el programa se basa en utilizar la experiencia de las personas para convertirlas en un “agente de cambio” dentro del proceso de recuperación. “Hay que ir más allá de la estabilización clínica y la atención sanitaria para que estas personas tengan un lugar en la comunidad y poder promover la inclusión comunitaria”, defiende. De esta forma, la colaboración entre el hospital Santa Maria de Lleida, Intress y Aspros ha permitido la puesta en marcha de una prueba piloto para formar a personas que han pasado por un problema de salud mental para “aprovechar este momento de estabilidad y poder transmitirles su experiencia a otros”. Al respecto, Juanjo Collado, la Fundació Aspros, constata que “compartíamos esta inquietud y las tres ofrecemos diferentes espacios para hacer las prácticas para que tengan una mirada lo más amplia posible de los diferentes dispositivos que hay en la ciudad”. Mientras, Isabel Escuder, de Intress, destaca la buena acogida por parte de los profesionales de estos servicios y también de los participantes en el curso. Una segunda fase del programa sería hacer de esta formación una oportunidad laboral. “Queremos aprovechar esta experiencia para darle un sentido y ayudar en la recuperación”, remarcan.