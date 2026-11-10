Pau Simarro, abogado de la família de Isaac Martínez: “Es un giro de 180º y pediremos su ingreso en prisión”
“El nuevo informe de la Guardia Civil que solicitamos ha considerado que aquella falta de identidad de los componentes de los restos del disparo que tenía el investigado, también en la ropa, preceden de la utilización de un arma de fuego”, aseguró Pau Simarro, abogado de la familia. Añadió que “se ha dado un giro de 180 grados, justamente cuando estaba a punto de prescribir y pediremos que ingrese preventivamente en prisión”.
Sociedad
El asesinato de Isaac Martínez, un caso similar al de Helena Jubany, que se juzgará 25 años después
Albert Guerrero