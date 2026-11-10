SEGRE inicia la participación de cara al 29N: ¿Cuál dirías que es el principal problema de la gente joven?

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El próximo 29 de noviembre se celebrarán las elecciones generales, por eso, SEGRE ha puesto en marcha una serie de preguntas durante la precampaña electoral para saber la cual piensan los lectores sobre las cuestiones cotidianas que podrán verse afectadas con los resultados de las urnas.

Cada día, se publicará en las redes sociales de este diario una pregunta diferente. Las respuestas que lleguen a través de comentarios o por mensaje privado (en caso de que se prefiera el anonimato) serán publicadas en el diario durante la campaña.

La pregunta de este martes 10 de noviembre: ¿Cuál dirías que es el principal problema de la gente joven?

¡Si queréis participar, escribidnos!

Encontraréis la pregunta de hoy a: