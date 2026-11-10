El taxista asesinado en la Bordeta intentó defenderse, pero las heridas afectaban órganos vitales

El acusado de matar a un taxista en el barrio de la Bordeta, en la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Lleida con un jurado popular.ACN

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Dos forenses han explicado en la tercera jornada el juicio del taxista asesinado a la Bordeta en abril del 2022 que la víctima intentó defenderse de las cuchilladas, pero recibió heridas mortales en el corazón y en la yugular que le provocaron una pérdida masiva de sangre. Este martes en la Audiencia de Lleida también han declarado una docena de mossos.

La víctima se intentó proteger

Las forenses han detallado que la víctima, de 43 años, presentaba 26 heridas por arma blanca, la mayoría concentradas en el lado derecho del cuerpo y en la parte posterior, a que han considerado compatibles con una agresión por la espalda desde el asiento de atrás del vehículo. La ubicación de las heridas indican que el taxista se intentó proteger de las lesiones, pero que los más graves afectaron órganos vitales como una cuchillada que llegó al corazón y otra que lesionó la yugular. Todas las heridas eran compatibles con una misma arma, según las forenses.

Carecen huellas dentro del vehículo

Con respecto a las declaraciones de los policías, han confirmado que ninguna de las 29 huellas recogidas dentro del taxi correspondían al acusado cuando han sido preguntados por los miembros del jurado popular. Sin embargo, el agente ha explicado que no encontrar huellas de una persona en el vehículo "no significa que la persona no haya estado allí", ya que "según qué superficies del vehículo no son aptos para las huellas".

Además, han confirmado que no encontraron sangre en las gorras que los Mossos intervinieron en el domicilio cuando lo detuvieron, el 25 de octubre del 2023, un año y medio después del crimen. En el registro, los agentes encontraron otro cuchillo de la misma marca y modelo que el del crimen dentro de un cajón de la cocina y una funda artesanal de cartón y cinta adhesiva que "podía servir para llevar un arma blanca escondida".

Otras líneas de investigación

El móvil del crimen sigue sin saberse. En la jornada de este lunes el responsable de la investigación afirmó que la hipótesis más plausible era que el asesino intentó atracar al taxista, pero no se pudo acreditar.

Este martes la defensa ha insistido en una de las líneas de investigación iniciales relacionada con las discrepancias dentro de la comunidad islámica de Lleida. Uno de los agentes ha explicado que había dos juntas enfrentadas, que no se reconocían mutuamente y que la víctima presidía una, pero los agentes no obtuvieron indicios que lo relacionaran con el crimen.

En este contexto, los agentes han confirmado que un miembro de la comunidad les había explicado que el taxista había recibido una llamada amenazadora antes del ramadán, aproximadamente unas dos semanas antes del asesinato. Uno de los mossos ha dicho que hicieron gestiones para comprobar la veracidad de esta información, pero que no recordaba que hubiera ninguna amenaza concreta contra la víctima y que en el análisis del teléfono del taxista no encontraron ninguna comunicación amenazadora. El jurado también ha preguntado por qué no se había profundizado más en esta hipótesis.

Esta línea de investigación, igual que las hipótesis iniciales de un posible móvil racista o xenófobo, o la acción de una persona con problemas mentales, se acabó descartando por falta de indicios que permitieran relacionarla con el asesinato.