Miles de personas se manifiestan por las calles de Lleida con motivo de la huelga general del 11-N

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Unas 14.000 personas, según las organizaciones convocantes, y unas 4.000 según la Guardia Urbana, se han manifestado este miércoles por la tarde por las calles de Lleida con motivo de la huelga general del 11-N convocada para reclamar el acceso a la vivienda y una mejora de las condiciones laborales ante el encarecimiento de la vida. La salida se ha hecho desde la plaza Ricard Viñes y ha transcurrido por varias calles del centro de la ciudad hasta que se ha llegado a la plaza Sant Joan. Aunque se trataba de una movilización unitaria, los sindicatos alternativos y las plataformas en defensa de la vivienda han liderado la marcha y, de hecho, al acto final no ha habido presencia de los bloques de CCOO y UGT.

La manifestación ha transcurrido sin incidentes destacados y en algunos momentos se ha hecho evidente el fuerte dispositivo policial de los Mossos d'Esquadra que se ha situado estratégicamente en puntos donde podría haber habido disturbios como la delegación del Gobierno y delante de la sede del PSC. Tan sólo algunos manifestantes con la cara tapada han enganchado adhesivos a las sedes de CaixaBank y algunos cajeros también han sido vandalizados.

La marcha ha empezado en torno a las seis de la tarde, después de que los diferentes bloques de las organizaciones convocantes hayan coincidido en la plaza Ricard Viñes provenientes de Balàfia, el Rectorado de la UdL y la plaza 8 de marzo. En la cabecera se han situado los sindicatos CGT, CNT, Intersindical y YAK, y otras organizaciones como al PAH, el Sindicato de la Vivienda de Catalunya, la Plataforma Vivir nos Cuesta la Vida, y el colectivo de docentes, entre otros. En la parte de atrás de la manifestación se han podido ver los bloques de los partidos políticos como ERC y también los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, que no han asistido, al acto final en la plaza Sant Joan.

Ha estado en este punto donde se han ofrecido los parlamentos a la multitud congregada en este amplio espacio del Eje Comercial de la ciudad. Se han hecho llamamientos a la necesidad de encontrar una solución para que la vivienda sea asequible y los sueldos no se destinen mayoritariamente, a pagar un techo. También se han podido oír mensajes a favor de continuar con las protestas más allá de esta jornada de huelga general y también a partir del 29 de noviembre, independientemente de quien acabe ganando las elecciones.

Los servicios mínimos en Lleida han funcionado con normalidad

Los servicios de transporte urbano y de seguridad de la Paeria de Lleida han funcionado con normalidad según ha comunicado el Ayuntamiento. En el marco de la huelga de este miércoles, los servicios mínimos se han cumplido.

Los autobuses han mantenido los servicios en excepción de la línea L5, que ha funcionado con un vehículo menos a causa de la huelga. El transporte se ha adaptado a los cortes de tráfico que ha habido cambiando el recorrido. La Guardia Urbana también ha trabajado en el dispositivo especial de este miércoles para garantizar la seguridad y la circulación en los principales accesos de la ciudad y ha hecho seguimiento a lo largo del día de las posibles afectaciones que hubiera provocado la jornada de manifestaciones.