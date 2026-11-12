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OBISPADOS

Cuentas en positivo en la Iglesia

Las tres diócesis ingresaron el año pasado 16,3 millones, un 6,2% más, con una subida del 18,8% de la Renta. El de Urgell sigue como el que más ingresa, aunque registró una caída del 2,8%

La catedral de Solsona durante la ordenación de un nuevo sacerdote el pasado mes de junio. - SEGRE

La catedral de Solsona durante la ordenación de un nuevo sacerdote el pasado mes de junio. - SEGRE

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Laura GarcíaRedactora Segre

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Los obispados presentaron hace unos días, con motivo del Día de la Iglesia Diocesana y la Colecta, el balance de su actividad económica y asistencial. Según los informes publicados por las diócesis en sus páginas web y en la revista Nuestra Iglesia, las de Lleida, Urgell y Solsona obtuvieron en 2025 en su conjunto más de 16,3 millones de euros en ingresos, un 6,2% más respecto a 2024. Un incremento que se debe a las aportaciones de la ciudadanía a través de la Renta, con el 43,4% del total de los fondos recaudados, que ascendieron a más de 7,1 millones de euros, con una subida del 18,8% respecto a 2024. Sin embargo, las aportaciones de los fieles a través de colectas, con más de 3,2 millones que representan el 19,9% del total, bajaron un 4,8% en el conjunto de las tres diócesis.

Aunque el obispado de Urgell se mantiene como el que más ingresa, fue el único que registró un descenso, ligero, del 2,8%, hasta los 6,4 millones de euros. A través de la declaración de la Renta, recibió más de 2,7 millones de euros, el 42,3% del total, con una subida mínima que no llega al 1% de las aportaciones directas de los fieles, con 1,4 millones. En cuanto a los gastos, casi el 36% se destinaron a conservación de edificios, y aumentaron por actividades pastorales. Mientras, el obispado de Solsona es el que registró el mayor aumento de ingresos el año pasado, con un 17,9% más, hasta más de 5,6 millones de euros. También bajaron las aportaciones de los fieles, que representan el 20,5%, y aumentó un 16% el de la Renta. En el apartado de gastos, destaca la subida de los sueldos al clero y el personal laico. En el de Lleida, los ingresos subieron un 7,1%. De 2025, destaca el incremento del 52% de los ingresos por patrimonio y otras actividades, y, de los gastos, subieron un 11,2% los de acciones pastorales y asistenciales.

Sigue bajando el número de sacerdotes, con 198 entre las tres diócesis

Las tres diócesis leridanas cuentan, a finales de 2025, con 198 sacerdotes, seis menos que en 2024, según las memorias publicadas. La de Lleida tenía 80, uno menos; 67 la de Urgell, que se mantiene, y 51 la de Solsona (-5). También cayó el número de religiosas y religiosos, con 243 frente a los 256 de un año antes. A estos se añadirían los monjes y monjas de clausura, con 36 entre los tres obispados (39 en 2024), de los que 19 eran en Solsona, 8 en Lleida y 9 en Urgell. Según los datos publicados, las tres diócesis contaban en 2025 con 403 catequistas, 49 menos que en 2024.En cuanto a la actividad celebrativa, en el conjunto de las tres diócesis se celebraron 3.121 sacramentos, un 3,7% más respecto a un año antes. En la diócesis de Lleida se celebraron 438 bautizos, 41 más que en 2024. También aumentaron las confirmaciones, con 80 más hasta un total de 253. En cambio, bajaron las primeras comuniones, con 403 (-17), y los matrimonios, que fueron 64 (-19). En el obispado de Urgell, se celebraron 467 bautizos, tres más; 378 confirmaciones, 61 más; 465 primeras comuniones (-46) y 170 matrimonios, 17 más. Por último, en la diócesis de Solsona se mantuvieron estables los bautizos, con 194 (-1), bajaron las primeras comuniones, con 50 menos, hasta un total de 169, y subieron los matrimonios, hasta los 48 (ocho más) y las confirmaciones, con 72 (15 menos). En el caso de Lleida, el obispado destaca también el catecúmeno de adultos (acceso a los sacramentos de iniciación cristiana para mayores de edad). Desde 2012, ha incorporado a 96 personas.Asimismo, las memorias de las diócesis leridanas detallan la labor asistencial. En 2025 atendieron a 25.770 personas en 95 centros.

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