Detenida en Lleida por tercera vez una mujer por acosar y amenazar de muerte a Niña Pastori

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Lleida, por tercera vez, a una mujer de 45 años acusada de acosar y proferir amenazas de muerte contra la cantante Niña Pastori y su entorno familiar.

Según informa este viernes la Policía Nacional, la operación que ha llevado a la detención ha sido desarrollada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la comisaría de El Puerto de Santa María (Cádiz), cuyos agentes se desplazaron hasta la capital ilerdense tras localizar allí a la mujer y la arrestaron en colaboración con policías de la Comisaría Provincial de Lleida.

La investigada llevaba presuntamente meses enviando mensajes intimidatorios de extrema gravedad a la artista y a sus familiares a través de redes sociales como Tiktok.

La mujer ya fue arrestada por primera vez el pasado mes de septiembre por efectivos de El Puerto de Santa María y de la Unidad Central de Ciberdelincuencia como presunta responsable de amenazas y delitos contra el honor y la integridad moral de la cantaora, tras lo que el juzgado decretó una orden de alejamiento.

Días antes de su detención, la acosadora fue detectada en un concierto de la gaditana en Córdoba, donde se le denegó la entrada. También tenía entradas para otro espectáculo de la gira de la artista en Valladolid en fechas posteriores a su detención.

El 12 de octubre quebrantó la medida cautelar al acudir a un concierto de Niña Pastori en Alicante, donde presuntamente roció con gas pimienta a parte del público y provocó una estampida que obligó a suspender temporalmente el espectáculo, por lo que fue detenida por segunda ocasión por desórdenes públicos y quebrantamiento de condena.

Lejos de desistir, los investigadores comprobaron que volvió a contactar con la artista y le profirió amenazas directas de muerte, llegando a asegurar que contaba con la colaboración de otras dos personas para ejecutarlas.

Ante el riesgo para la seguridad de la cantante, los agentes establecieron un dispositivo de seguimiento y vigilancia en las localidades donde tenía previstas próximas actuaciones hasta dar con su paradero en Lleida.

Tras pasar a disposición de la autoridad judicial, la arrestada ha quedado en libertad con la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.