Embarazadas gracias al hospital Arnau de Vilanova, que ha realizado 195 inseminaciones en tres años

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La Unidad de Medicina Reproductiva del Arnau de Vilanova ha multiplicado por más de tres su actividad entre 2023 y 2026. En los últimos tres años, el servicio ha llevado a cabo 195 ciclos de inseminación artificial, con una tasa media de embarazo del 21,16 %, unos resultados que la sitúan entre los centros con mejores cifras en este tipo de tratamiento. Creada en 2021, la unidad se ha convertido en un servicio de referencia para las personas con dificultades para conseguir un embarazo en la región sanitaria de Lleida. Su crecimiento se aceleró en 2023, cuando incorporó la inseminación artificial con semen de la pareja, una técnica de baja complejidad.

La actividad ha seguido aumentando desde entonces: entre enero y septiembre de 2026, el equipo ha desarrollado 70 ciclos de inseminación artificial, con una tasa de embarazo del 25 % por ciclo. El servicio comenzó su recorrido con dos ginecólogas especializadas en medicina reproductiva, Núria Muñiz y Berta Montero. Ante el aumento de la demanda, el equipo se ha ampliado y actualmente cuenta con cuatro especialistas en medicina reproductiva: Muñiz, responsable de la unidad, Montero, Julià Álvarez y Alba Noguera. También forman parte del servicio la enfermera Maite Cambra y el equipo del laboratorio de preparación seminal, integrado por Silvia Pico, Sonia Colàs y Alejandro Cumplido. A pesar de este crecimiento, el Arnau todavía no ofrece tratamientos de alta complejidad, como la fecundación in vitro. Por este motivo, las personas que los necesitan deben desplazarse a hospitales de referencia de Barcelona como Vall d’Hebron o Sant Pau. Durante los primeros nueve meses de 2026, un total de 154 pacientes han sido derivadas a otros centros hospitalarios para recibir tratamientos que no se ofrecen en Lleida.