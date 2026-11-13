Juan José Lahuerta abre los talleres de arte y pensamiento del Morera

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El Museu Morera de Lleida inició ayer su primera sesión del ciclo bimensual de cursos de arte, cultura y pensamiento propio Contraplà, de la mano del arquitecto y docente Juan José Lahuerta. La jornada de ayer estuvo centrada en analizar cómo algunos artistas y escritores de vanguardia admiraron la aviación y la convirtieron en un símbolo de modernidad y progreso. La próxima sesión del curso está programada para el 19 de noviembre.