Nuevas plazas judiciales en la veguería de Lleida y a la del Alto Pirineo y el Arán

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La planta judicial catalana sumará 95 plazas en el 2027, 8 de estas se incorporarán a la veguería de Lleida y una en la veguería del Alto Pirineo y Arán.

La ciudad de Lleida prevé ampliar plazas en la sección civil, mercantil, de instrucción, penal y social. En Balaguer y Cervera está previsto una nueva plaza a las secciones civiles y de instrucción de los tribunales de instancia. El Audiencia Provincial de Lleida también incorporará una nueva plaza a la jurisdicción civil.

En el Pirineo y el Arán también se incorporará una nueva plaza judicial al Tribunal de Instancia de Tremp, a la sección civil y de instrucción.

Un aumento de más del 20% de plazas

En el 2026 se crearon 91 nuevas unidades judiciales y las del próximo año mejorarán el funcionamiento de los órganos judiciales, agilizar y hacer más accesible a la Administración de justicia. Por ahora hay 871 plazas judiciales en toda Catalunya, con las de este año pasaremos a las 962 y con la programación del próximo año en número subirá a las 1.057 plazas. Con respecto a la situación actual, cuando se hayan incluido todas las plazas, el porcentaje de incremento será del 21,35%.