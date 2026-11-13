El nuevo sistema único de identificación de animales de compañía en España ya tiene fecha de entrada en vigor

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto que instaura un sistema único y homogéneo de identificación para animales de compañía en España. Esta normativa, que entrará en vigor el 2 de enero de 2027, extiende la obligación de registro a perros de caza, animales de pastoreo y rescate, entre otros, por motivos de sanidad, buscando mejorar la trazabilidad y combatir el abandono.

La medida tiene como objetivo principal unificar los requisitos de identificación y registro en todo el territorio nacional, además de prevenir el tráfico ilegal de animales y facilitar el control de enfermedades transmisibles. La principal novedad radica en la inclusión de animales que, aunque excluidos de la Ley de Bienestar Animal, ahora quedan bajo este paraguas por razones sanitarias.

Ampliación del alcance de la identificación

El nuevo sistema amplía la obligación a diversas categorías de animales. Entre ellos se encuentran los perros de caza y sus auxiliares, como los hurones, así como los perros pastores y de guarda de ganado. También se incluyen los animales dedicados a seguridad, rescate, intervenciones asistidas y actividades deportivas. Finalmente, los animales de producción que hayan perdido su fin original y sean inscritos como mascotas por sus dueños también deberán ser identificados.

Métodos y plazos de identificación

La norma detalla los métodos específicos para cada tipo de animal. Los perros, gatos y hurones deberán identificarse mediante un transpondedor electrónico inyectable. Esta identificación será obligatoria antes de los tres meses de edad del animal y, en cualquier caso, antes de su primera transmisión. En el caso de las aves, la identificación se realizará con una anilla cerrada, que deberá ser colocada por el criador cuando el crecimiento de la pata permita su ajuste. Los gatos comunitarios, por su parte, figurarán a nombre de la administración local correspondiente.

Registro y responsabilidades de los titulares

Todos los animales deberán inscribirse en el registro de la comunidad o ciudad autónoma donde residan habitualmente, sin poder figurar en más de un registro simultáneamente. Los titulares de estos animales serán los responsables directos de mantener actualizados todos los datos de identificación y registro.

Plazos de adaptación para administraciones y propietarios

Las comunidades y ciudades autónomas dispondrán de un máximo de doce meses desde la entrada en vigor del Real Decreto para adaptar sus registros a los nuevos contenidos de Protección Animal. Una vez realizada esta adaptación por parte de las administraciones, los propietarios tendrán un plazo adicional de otros doce meses para actualizar la información de sus animales conforme a la nueva normativa.

Situación de animales ya identificados

Aquellos animales que ya cuenten con un sistema de identificación antes de la entrada en vigor de esta norma conservarán su sistema actual. Sin embargo, si dicho sistema dejara de ser legible o funcional, será obligatorio identificar al animal de nuevo siguiendo los requisitos establecidos en el nuevo Real Decreto.

Marco normativo y futuras incorporaciones

Este Real Decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes y depende directamente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Su promulgación se alinea con las obligaciones europeas en materia de identificación y trazabilidad de perros y gatos. Además, la normativa contempla que otros animales de compañía, distintos de perros, gatos, hurones y aves, tendrán requisitos específicos de identificación cuando sus especies, subespecies o razas sean incorporadas a los listados correspondientes, lo cual se determinará mediante una orden ministerial.