Una tienda de Tàrrega fundada en 1863, Premi Nacional de Comerç: seis generaciones de la misma familia han estado al frente del negocio

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La firma Culinarium, de Tàrrega, recibió ayer el Premi Nacional de Comerç, el principal galardón que concede el Govern al sector. Dedicada a la venta de artículos de cocina y menaje del hogar, fue una de las grandes protagonistas de la ceremonia celebrada en el Palau de la Generalitat, con el President Salvador Illa y el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper. También fueron reconocidos la Llibreria Papereria Caselles y Mobles Armengol, ambos de Lleida, y el Forn de Pa Balagué, de Vila-sana, por superar los cien años de historia.

Culinarium tiene sus orígenes en 1863, cuando Delfí Elías abrió las puertas de Casa Delfín en Tàrrega. Desde entonces, seis generaciones de la misma familia han estado al frente de un negocio que ha ido creciendo hasta contar actualmente con 36 tiendas y un canal de venta por internet. El Govern ha querido reconocer precisamente esta evolución, que ha permitido a la firma leridana adaptarse a los nuevos hábitos de compra sin renunciar al trato cercano y al asesoramiento especializado que caracterizan al comercio tradicional. La consejera delegada de Culinarium, Montse Robinat, mostró su satisfacción por el premio, que calificó de “un orgullo para todo el equipo”. Robinat quiso compartir el reconocimiento con todas las personas que han trabajado en la empresa a lo largo de su historia y destacó que el conocimiento de los productos y la atención al cliente siguen siendo dos de sus principales señas de identidad. La firma anunció, además, que destinará el importe del galardón a la Fundación Alda, una entidad con la que colabora desde hace años y que trabaja para mejorar la educación y las oportunidades de futuro de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Paraguay.

La Llibreria Papereria Caselles y Mobles Armengol de Lleida y el Forn de Pa Balagué de Vila-sana, figuran entre los 35 establecimientos centenarios distinguidos este año. En el conjunto de Catalunya también fueron premiados tres negocios que cuentan con más de 150 años de historia, mientras que Cal Badejo, de El Vendrell, recibió una distinción por sus más de 232 años de actividad. Por su parte, la Fundació Barcelona Comerç obtuvo un reconocimiento especial por su labor en defensa del comercio de proximidad y su proyección europea.