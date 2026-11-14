El 012, el teléfono de atención ciudadana, empieza a atender también los fines de semana desde este sábado

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El 012 extiende el servicio a los fines de semana por primera vez desde este sábado. A partir de ahora, el teléfono de atención ciudadana de la Generalitat atenderá también los sábados y domingos no festivos de nueve de la mañana a ocho de la noche, y mantendrá el horario habitual del lunes al viernes, de 8h a 22h de la noche. El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha explicado que el cambio resuelve una “anomalía histórica” de un teléfono “de referencia”, con el fin de “hacer la vida más fácil y para que tramitar, pedir una ayuda, o solicitar información esté al alcance de todo el mundo”. Entre enero y octubre de este 2026, el 012 ha atendido más de 2,2 millones de llamadas, un 14% más que en el mismo periodo del año pasado.

El 012 es el canal directo de la ciudadanía con la Generalitat de Catalunya. Permite obtener información general sobre cualquier ámbito competencial, resolver dudas y hacer trámites en línea con la ayuda de un agente. La llamada es gratuita desde julio de 2024.

En este sentido, la ampliación del servicio para incluir también los fines de semana quiere hacerlo más “accesible y adaptado a las necesidades de la ciudadanía”.

El conseller Albert Dalmau ha situado esta novedad en el marco de la reforma de la administración que impulsa el Govern. “Lo estamos haciendo de dos formas, la primera es a través de la atención presencial, abriendo oficinas por todo el territorio y con oficinas de atención ciudadana móviles”. Sobre la segunda, el 012, Dalmau asegura que “es el teléfono de referencia para toda la información ciudadana a Cataluña” y considera que este sábado “se resuelve una anomalía histórica” al tenerlo disponible por primera vez también en fin de semana.

Dalmau ha argumentado la decisión, en parte, en el hecho que los fines de semana hay más disponibilidad de tiempo. “Es cuando la gente tiene tiempo, cuando estás con la familia, cuando sale el momento de hacer un trámite”, ha aseverado.