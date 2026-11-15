Cuando el hambre aprieta: la escasez de alimentos, los precios disparados y las dificultades para abastecer a la población también marcaron la Guerra Civil

Vista de la esquina entre la calle Major y la plaza Sant Francesc, con una barricada de sacos, en 1938, cuando el frente estaba en el río Segre. - FONS RAMON RIUS. ARXIU FOTOGRÀFIC DE L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Publicado por LAURA GARCÍA · EDUARDO BAYONA · SERGI CAUFAPÉ Lleida Creado: Actualizado:

Para los pobres no había pan blanco. Es un recuerdo que ha quedado entre los que fueron niños durante la Guerra Civil. La búsqueda de alimentos se convirtió en una prioridad en plena contienda, lo que propició el estraperlo y el mercado negro. El hambre vino para quedarse.

A Teresina Llubes, de Alcoletge, su madre le decía de pequeña que “el florit fa tornar bonic” para que se comiera el pan reseco. La escasez de alimentos, los precios disparados y las dificultades para abastecer a la población, sobre todo ante la llegada masiva a Lleida de refugiados que huían del avance franquista, se convirtieron en una preocupación diaria. El hambre favoreció el mercado negro y el contrabando con Andorra y Francia, mientras muchas familias debían ingeniárselas para poder sobrevivir. Solo en diciembre de 1936, llegaron a Lleida ciudad más de 1.700 refugiados, la mayoría niños, ancianos y mujeres, igual que la población que se había quedado en la retaguardia. Según señala Mercè Barallat en su libro La repressió a la postguerra civil a Lleida (1938-1945), aunque había más recursos para alimentarse en Lleida y los pueblos, al ser zonas rurales, los alimentos empezaron a escasear en los mercados a partir de 1937. La situación se agravó con la entrada de los nacionales en Lleida. “No había comida, los campos que no habían sido destrozados por la guerra, estaban sembrados, pero había que esperar para recoger el cereal. Faltaba mano de obra”, indica Barallat. En la primera etapa, la población se alimentaba básicamente por sistemas de beneficencia y yendo por torres para buscar comida a cambio de otros productos como ropa, zapatos o joyas. También se produjeron saqueos en las casas, como recordaban los que regresaron tras la entrada de las tropas sublevadas.

“Nos fuimos sin nada, pero cuando volvimos todavía éramos más pobres”, explicaba Llubes, cuyo municipio, Alcoletge, quedó en primera línea de frente y fueron todos evacuados. A la falta de productos, apunta Joan Sagués en Lleida en la guerra civil espanyola (1936-1939), se sumaba la mala calidad de algunos alimentos básicos, como el pan, por el que se formaban largas colas para poder obtener una cantidad irrisoria. El libro recoge uno de los altercados aparecidos en la prensa el 31 de julio de 1937 ante las tiendas de pan de las calles Major y Clavell de la capital leridana. Las vendedoras no abrieron sus establecimientos, por lo que los clientes, tras esperar algunas horas, fueron a reclamar al ayuntamiento y después intentaron comprar en otras tiendas.

Las vendedoras fueron consideradas como saboteadoras de la lucha contra el fascismo, siendo suspendidas de trabajo y sueldo.

La situación alimentaria se fue agravando con el avance de la contienda y la llegada de refugiados. Lo que contrastaba, recuerda Sagués, con la situación de los familiares de algunos leridanos que residían en el extranjero. En su libro recupera una carta a una familia de Linyola desde Buenos Aires, en abril de 1938. “Me dan tan bien de comer que tengo que rechazar alimentos y en cambio, ahí estará pasando tanta gente necesidad y se daría el gustazo de darse un hartazgo aún a riesgo de una indigestión. Así son las cosas”, rezaba la misiva. La situación era especialmente desesperada en las prisiones, que con la entrada de los sublevados en la ciudad comenzaron a llenarse. “La alimentación en la prisión era no solamente escasa, sino de pésima calidad, ya que la escasez de alimentos era grande y el precio real de los productos muy elevado”, constata Barallat. De hecho, el gasto en comida por preso no llegaba a una peseta con 15 céntimos. “150 gramos de pan de muy mala calidad para todo el día, un líquido de un color parecido al café y al mediodía, un líquido donde flotaban algunas lentejas o judías. Nada más”, explicaban en sus cartas. También Sagués señala que “la gran cantidad de población encarcelada en aquellos momentos, además de las obvias penalidades para los afectados, suponía un grave perjuicio para las dañadas actividades económicas”. Situación que no se daba solo en Lleidad ciudad, sino también en pequeñas localidades de la demarcación.

Entretanto, las mismas autoridades locales que ejercían la represión controlaban, dirigían y se beneficiaban del estraperlo, cuantioso en las comarcas leridanas, que abastecían a la hambrienta Barcelona. Los estudios de los historiadores muestran que un kilo de pan de estraperlo equivalía, o era superior, al precio del jornal de un día. Tras la ocupación, el nuevo régimen impuso un férreo control de la economía, regulando la distribución del trigo y otros productos básicos mediante cupos forzosos. “Los republicanos debían entregar cantidades desproporcionadas de los productos que recogían, en algunos casos debían comprarlos de estraperlo para poder entregarlos”, constata Barallat. Los leridanos que eran niños entonces aún rememoran ahora que son ancianos las penalidades que tuvieron que afrontar. “Mi madre nos alimentaba como podía, con papilla de calabaza, lentejas y pan moreno, porque para los pobres no había pan blanco”, explicaba uno de ellos en un recuerdo compartido por la mayoría. Según el historiador granadino Miguel Ángel del Arco Blanco, “con el racionamiento, la gente se desactiva políticamente porque está preocupada por intentar comer y, en esa situación tan crítica, dar alimento es una forma de domesticar a la población, incluso de transformarla”.