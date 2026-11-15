La fortaleza milenaria de un pueblo de Lleida con iglesia románica y observatorio astronómico

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El municipio de Lladurs, en el Solsonès (Lleida), ultima la última fase de rehabilitación del castillo y de la iglesia de Sant Martí, que se alza justo al lado de la fortificación medieval. Según el alcalde, Daniel Rovira, esta actuación pone punto final a la obra constructiva, aunque todavía quedará trabajo para hacer: hará falta dotar al espacio de equipamientos y recuperar una parte de los exteriores de la cara este.

El objetivo está claro: que el conjunto, de más de 2.000 m² de superficie, se convierta en el eje dinamizador de la vida cultural del pueblo. Exposiciones, encuentros, conciertos y conferencias tendrán cabida, y al mismo tiempo el recinto se quiere consolidar como elemento del patrimonio histórico visitable con interés turístico.

Qué se hace en esta octava fase

Los trabajos actuales se centran en finalizar la recuperación interior y exterior del templo, de origen románico, poniendo de relieve elementos de la iglesia primitiva. También se rehace el patio exterior que conecta la iglesia con el castillo, un espacio que facilitará el recorrido entre los dos edificios.

Con respecto a la fortificación, las obras se han concentrado en los muros exteriores de la zona sur y oeste. En fases anteriores ya se había intervenido en la torre y en una parte del interior del inmueble, de manera que ahora se cierra un proceso largo, desarrollado por etapas a lo largo de los años.

Presupuesto y financiación

La octava fase cuenta con un presupuesto de 200.367 euros. El importe se financia con ayudas de la Diputación de Lleida y del departamento de Cultura de la Generalitat, dos administraciones que han sostenido buena parte de un proyecto difícil de asumir en solitario para un municipio de población tan reducida.

Este modelo de cofinanciamiento es habitual en la recuperación del patrimonio en los municipios pequeños, donde el coste de conservar un bien de este tamaño supera de mucho la capacidad del ayuntamiento. La ejecución en ocho fases, adaptada a la disponibilidad de recursos, es una consecuencia directa.

Un edificio que ya tiene vida

El castillo no es un espacio vacío. Actualmente la torre acoge el Centro Astronómico del Solsonès, y el inmueble también funciona como centro sociocultural. Gracias a la altitud y a la baja contaminación lumínica de la zona, el lugar es especialmente adecuado para la observación del cielo nocturno.

Con el fin de las obras, se pueden ampliar los usos sociales y culturales de las dependencias y de la iglesia, y eso permitirá programar actividades durante todo el año, no sólo en fechas señaladas.

Mil años de historia documentada

El castillo de Lladurs es Bien Cultural de Interés Nacional desde 1988. Se trata de una antigua fortaleza, hoy en parte en ruinas, situada encima del serrado del Castillo, desde donde se obtienen vistas panorámicas magníficas de buena parte de la comarca del Solsonès.

Los restos pertenecen en épocas diversas y resulta difícil precisar la cronología. Se cree que los muros más antiguos que se conservan son del siglo XIII, pero la primera referencia documental es del año 1000 aproximadamente, con motivo de la venta de unas viñas del conde de Urgell.

A principios del siglo XIV, cuando se creó el vizcondado de Cardona, el lugar pasó a la señoría de la familia Folc, que la mantuvo hasta la abolición del régimen señorial en el siglo XIX. Junto al castillo están también los restos de la primitiva iglesia de Sant Martí.

Un municipio diseminado en medio de la naturaleza

Lladurs tiene un término muy extenso, de 128,69 km² y una altitud entre los 700 y los 1.000 metros. La población –186 habitantes según el padrón– vive íntegramente diseminada en masías, hecho que ha conservado el campesinado y un paisaje en mosaico de bosques, campos, pastos y prados.

Este entorno de relieves abruptos, valles y ríos, como la Ribera Salada, favorece el turismo de naturaleza y el senderismo. A eso se suman las iglesias de las siete entidades que forman el municipio y los yacimientos prehistóricos repartidos por el término.

Cómo se llega y qué ofrece al visitante

Para acceder al castillo, se puede hacer a pie en un trayecto corto desde la actual parroquia de Lladurs, donde están los servicios básicos del municipio. Esta proximidad lo convierte en una excursión asequible para familias y visitantes que quieran combinar historia, paisaje y cielo estrellado.

Con las obras a punto de acabar, Lladurs se enfrenta ahora a un nuevo reto: dotar al espacio de contenido y programación estable. Si lo consigue, la fortaleza que ya era un mirador privilegiado sobre el Solsonès se puede convertir también en un punto de referencia cultural y turístico de la comarca.