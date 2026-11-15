Les tendencias florales y de decoración para esta Navidad 2026: flores naturales, estética de 'jardín de invierno' y nuevas paletas cromáticas

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Mercabarna-flor ha acogido este domingo una jornada de presentación de las tendencias de decoración floral para la Navidad 2026, a la cual han asistido unos 2.000 floristas y decoradores. Las preferencias de este año pasan por las flores naturales, la estética de jardín de invierno y unas nuevas paletas cromáticas para las fiestas.

Según ha explicado el director general de Mercabarna, Pablo Vilanova, "el objetivo es presentar las nuevas técnicas, tendencias y productos para la próxima Navidad, la época de más ventas del año después de Sant Jordi". Las propuestas priorizan materiales vegetales, de proximidad y reutilizables, diseños que recrean paisajes invernales con una estética "más orgánica y contemporánea" y una decoración basada en colores naturales y acabados en crema, dorado y burdeos.

Durante la mañana se han hecho demostraciones florales repartidas por todo el mercado, a cargo de las escuelas de arte floral Escola Rosa Valls-formació e Institut Les Salines. Además, se han organizado cuatro talleres con profesionales reconocidos del arte floral.

Talleres para floristas y diseñadores

En estas sesiones, los asistentes han aprendido técnicas y materiales para decorar mesas navideñas con frutas y flores. También han trabajado con ramos navideños, cortinas para escaparates de comercios y ventanas, y elegantes detalles navideños con base de cristal.

La decoración floral de estas fiestas se centrará en tres grandes tendencias: sostenibilidad, inspiración natural y colores elegantes que se alejan de los esquemas tradicionales.

Ramas, piñas y menos presencia del rojo

Ganan protagonismo las creaciones con ramas, piñas, flores secas, musgo, frutas, hortalizas y materiales reutilizables, una elección que refleja la creciente preocupación por el medio ambiente. Los centros florales, por su parte, evolucionan hacia composiciones más naturales y orgánicas que combinan flores, follajes, frutos y elementos vegetales para evocar paisajes de naturaleza invernal.

Con respecto a los colores, el rojo navideño continúa presente, pero se combina con burdeos, ciruela, crema, champán y dorado para dar una imagen "más sofisticada y contemporánea". A esta paleta se añaden los blancos y plateados inspirados en la nieve y la escarcha, que también ganan bastante.