Rodalies continúa acumulando retrasos este domingo por un robo de cobre e incidencias operativas

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La circulación en la red de Rodalies no se ha normalizado este domingo y continúan los retrasos en varias líneas. Un robo de cobre entre Badalona y La Sagrera provoca demoras de unos 30 minutos en la R1, según ha informado Renfe. Por otro lado, debido a una "incidencia operativa", también se ha establecido un servicio de refuerzo por carretera en la misma línea entre Maçanet-Massanes y Blanes, y entre Blanes y Mataró.

En otras líneas, como la R4, la R2 Sur y la R11, los retrasos oscilan este domingo entre los 15 y los 30 minutos. De hecho, a las 9.00 horas, más de la mitad de los trenes en circulación en Catalunya, 39 de 66, presentaban demoras que alcanzaban hasta los 60 minutos.

Renfe esperaba normalizar la circulación en Rodalies "durante el fin de semana" gracias al acuerdo laboral alcanzado con el sindicato Semaf. Este pacto evita que los maquinistas tengan que acudir a la estación de Sants para iniciar su jornada laboral y recupera el antiguo sistema de turnos, horarios y estaciones de inicio de servicio.

Según Renfe, esta decisión permite mejorar la organización interna y la operativa en las cabeceras de las líneas, con el objetivo de gestionar los recursos de manera más eficiente.