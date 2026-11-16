Crónica Vintage: ¿Nadie es profeta en su tierra? Los líderes de Lleida ganaron en sus feudos

Publicado por POR JOAN TEIXIDÓ PAU Creado: Actualizado:

O al menos así pasó en las elecciones del 23 de julio del 2023, fecha que demostró que el arraigo territorial y los nombres propios tienen un peso decisivo en las urnas. Así, cabezas de lista lograron convertirse en la fuerza más votada en sus municipios natales.

El ejemplo más evidente lo vimos con Montse Mínguez, cabeza de lista del PSC y vinculada a la gestión municipal desde 2003, quien llevó a los socialistas a una contundente victoria en Lleida ciudad con 19.367 votos y el 34,69% de los sufragios, casi duplicando a la segunda fuerza. Mínguez, por un tema de su pareja, no repite. Amador Marqués, segundo escaño al Congreso del PSC por Lleida, también ganó en su municipio, Bossòst.

En la comarca del Urgell, la candidata de ERC Inés Granollers mantuvo Bellpuig como feudo republicano al encabezar la lista más votada. Mismo patrón hubo en la Val d’Aran con la candidata republicana Alidé Sans, que se impuso en Bausen con 31 votos, aunque no logró escaño.

Otro que tampoco lo logró fue el entonces líder del PP en Lleida, Dante Pérez, quien logró convertir a su municipio, Gimenells i el Pla de la Font, en uno de los dos únicos feudos populares de toda la provincia.

Este fenómeno del candidato y su población también se vio en la elección al Senado con Dionís Oña, concejal del PSC en Montornès de Segarra — municipio con la mayor participación provincial (82%)—, y Jan Pomés, alcalde de Cervera del PSC.

El vuelco sonado lo vimos en Vallfogona de Balaguer, pueblo natal de la entonces consellera Meritxell Serret, donde ganó el PSC doblando a ERC.