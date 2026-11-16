Cuatro de cada diez víctimas mortales en accidentes de tráfico en Lleida son motoristas

Cuatro de cada diez víctimas mortales registradas en lo que va de año en accidentes de tráfico en las comarcas leridanas son motoristas. Este colectivo es el que centra la preocupación del Servei Català de Trànsit. Solo en la demarcación de Lleida, hasta noviembre han fallecido nueve motoristas de las 23 muertes por siniestros viales. El año pasado, durante el mismo período, fallecieron tres. Los dos últimos accidentes mortales en la provincia han sido de motoristas. El pasado 19 de octubre falleció un ciudadano alemán al sufrir una caída con su moto en la C-462 en Sant Llorenç de Morunys, en el Solsonès. Entretanto, un joven francés de 22 años falleció el 8 de noviembre al accidentarse cuando circulaba con su moto en la carretera de Eth Portilhon (N-141) en Bossòst, en la Val d'Aran.

Solo en Lleida ciudad, se han registrado tres accidentes mortales de motoristas este año. Todos ellos en el barrio de Pardinyes: uno en la calle Baró de Maials, cerca del Barris Nord, y dos el pasado verano, con menos de tres semanas de diferencia, en el Pont de Pardinyes. De esta forma, los motoristas fallecidos representan en Lleida el 43,4% del total de víctimas mortales, por encima del 42% en el conjunto de Catalunya.

Desde 2010, en el conjunto de Catalunya se han registrado 5.671 accidentes con muertos o heridos graves en los que había implicados motocicletas o ciclomotores. Las 48 víctimas mortales de este año ya superan las de todo el 2024 y el 2025.

Con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que se conmemoró ayer, Trànsit hizo un llamamiento a incrementar la concienciación sobre la vulnerabilidad de los motoristas, no solo en las carreteras interurbanas, sino también en las vías urbanas. En este sentido, apeló a la “responsabilidad compartida” de todos los usuarios de la vía, por lo que también pidió a los peatones y ciclistas que incrementen la percepción del riesgo y sean conscientes de su fragilidad, y al resto de conductores, que mantengan conductas de respeto y prudencia.

En el acto de recuerdo celebrado ayer en Barcelona, la consellera de Interior, Núria Parlon, dijo que el compromiso del Govern es seguir incrementando los controles preventivos de los Mossos en las principales vías de Catalunya, especialmente con los conductores vulnerables, “para que se cumpla la normativa de elementos de seguridad pasiva, y también con controles de drogas”. Mientras, Stop Accidents exigió a las administraciones que garanticen la seguridad en las carreteras como “una obligación” con la ciudadanía. “La violencia viaria sigue destrozando vidas cada día”, alertó su presidente, Lidio Villasante. Ayer mismo, un motorista resultó herido leve ayer tras chocar con otra moto en la N-260 en Ribera d’Urgellet. En Agramunt, volcó un vehículo en la carretera LV3231.