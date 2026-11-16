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El Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) ha anunciado una convocatoria de huelga para el 26 de noviembre, coincidiendo con la que ya hay convocada de docentes.

A la convocatoria, la entidad estudiantil denuncia el "desmantelamiento de los servicios públicos" y unas condiciones educativas "de miseria", y lamenta que las medidas aprobadas por los diferentes gobiernos han sido "insuficientes". El texto, sin embargo, apunta con más contundencia al gobierno de Salvador Illa: "No se trata de un conflicto entre docentes y estudiantes, sino que de poder canalizar la rabia cabe en el Departamento de Educación y hacia el PSC, para señalar a los verdaderos responsables del desmantelamiento de los servicios públicos".