Los estudiantes convocados a huelga el 26-N, coincidiendo con la de maestros
Lo ha anunciado el SEPC
El Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) ha anunciado una convocatoria de huelga para el 26 de noviembre, coincidiendo con la que ya hay convocada de docentes.
A la convocatoria, la entidad estudiantil denuncia el "desmantelamiento de los servicios públicos" y unas condiciones educativas "de miseria", y lamenta que las medidas aprobadas por los diferentes gobiernos han sido "insuficientes". El texto, sin embargo, apunta con más contundencia al gobierno de Salvador Illa: "No se trata de un conflicto entre docentes y estudiantes, sino que de poder canalizar la rabia cabe en el Departamento de Educación y hacia el PSC, para señalar a los verdaderos responsables del desmantelamiento de los servicios públicos".
Lleida
La Assemblea Educativa convoca un nuevo ciclo de huelgas a partir del 26 de noviembre
Marc Carbonell