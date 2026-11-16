SEGRE inicia la participación de cara al 29N: ¿Cuáles son tus principales preocupaciones de cara a las próximas elecciones?

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El próximo 29 de noviembre se celebrarán las elecciones generales, por eso, SEGRE ha puesto en marcha una serie de preguntas durante la precampaña electoral para saber la cual piensan los lectores sobre las cuestiones cotidianas que podrán verse afectadas con los resultados de las urnas.

Las últimas semanas, se ha ido publicando diariamente en las redes sociales de este diario una pregunta diferente. Las respuestas que han llegado a través de comentarios o por mensaje privado (en caso de que se prefiera el anonimato) se publican en el diario durante la campaña.

La de este lunes 16 de noviembre es la última pregunta que os hacemos: ¿Cuáles son tus principales preocupaciones de cara a las próximas elecciones?

¡Si queréis participar, escribidnos!

Encontraréis la pregunta de hoy a: