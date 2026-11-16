La telepsiquiatría de los hospitales del Alto Pirineo y el Arán ha evitado 108 desplazamientos en Lleida en un año y medio

Se ofrece a los servicios de urgencias de los hospitales que no disponen de servicio de salud mental de guardiaACN

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La telepsiquiatría funciona desde abril del 2025 a la Región Sanitaria Alto Pirineo y Arán para evitar desplazamientos en Lleida desde el Hospital Comarcal del Pallars, la Fundació Sant Hospital y el Espitau Val de Aran. Desde su puesta en marcha se han evitado 108 desplazamientos de pacientes con necesidad de ser atendidos de manera urgente fuera del horario de atención habitual de los equipos de salud mental del territorio.

Hasta hace un año y medio, las personas que requerían de esta atención psiquiátrica urgente se tenía que desplazar hasta el servicio de urgencias del Hospital Universitario Santa Maria de Lleida. Con esta nueva forma de atención, los profesionales del centro leridano hace una valoración del paciente por medio de videoconferencia con los hospitales del Pirineo.

De las valoraciones totales, 55 han estado al Espitau Val d'Aran, 32 en el Hospital Comarcal del Pallars y 21 a la Fundació Sant Hospital. De estas 108 atenciones, 16 han acabado ingresando.

Aparte de evitar los desplazamientos innecesarios de los usuarios en ambulancia o vehículo propio, este servicio contribuye a orientar la decisión clínica sobre el manejo más adecuado de cada paciente y ayuda a desestigmatizar la atención a los problemas de salud mental de las personas que viven en el territorio y a ofrecer una atención más equitativa.