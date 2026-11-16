El transporte por carretera se convocado a huelga en las puertas de Navidad para reclamar la jubilación anticipada

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El 23 y 24 de diciembre el transporte por carretera se movilizará para reclamar que se desbloquee el procedimiento administrativo que tiene que permitir aplicar coeficientes reductores a la edad de jubilación de los conductores profesionales. El calendario lo ha anunciado el sindicato CCOO con una primera convocatoria delante en sede de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en Madrid el 26 de noviembre.

El Sector de Carretera y Logística de FSC-CCOO ha atribuido la paralización de este proceso a la convocatoria electoral para el próximo 29-N. El sindicato ha convocado movilizaciones después de constatar que 30 días después de informar sobre el último expediente, el 7 de octubre, no se ha convocado el comité de evaluación que tenía que decidir si los conductores se podían jubilar antes. Consideran que el proceso que reclaman no es político y que, en consecuencia, no se tendría que detener por una convocatoria electoral.

Las movilizaciones se alargarán con nuevas convocatorias a en febrero y una huelga indefinida a partir de la segunda quincena de marzo si no hay avances.